Путин подал обращение в Совфед об использовании армии за рубежом

Президент России Владимир Путин после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" просит Совет федерации РФ разрешить использование армии за рубежом. В 2014 году такое решение предшествовало официальному вторжению российской армии в Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Сообщается, что глава Совета Федерации (верхней палаты парламента) Валентина Матвиенко подтвердила, что обращение Путина об использовании Вооруженных сил за пределами России уже поступило.
Напомним, накануне Путин подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс, которые должны осуществлять "функции по поддержанию мира".
Позже в сети начали появляться видео с колоннами российской военной техникой, которые начали заходить на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.