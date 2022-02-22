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Путін подав звернення до Радфеду про використання армії за кордоном

Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін після визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" просить Раду федерації РФ дозволити використання армії за кордоном. У 2014 році таке рішення передувало офіційному вторгненню російської армії до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що глава Ради Федерації (верхньої палати парламенту) Валентина Матвієнко підтвердила, що звернення Путіна щодо використання Збройних сил за межами Росії вже надійшло.

Нагадаємо, напередодні Путін підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас, які мають здійснювати "функції з підтримки миру".

Пізніше у мережі почали з'являтися відео з колонами російської військової техніки, які почали заходити на територію окремих районів Донецької та Луганської областей.

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