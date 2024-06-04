Путін почав носити бронежилет, - росЗМІ

Заходи безпеки російського диктатора Володимира Путіна безпрецедентно посилено – тепер під час участі у публічних заходах, які відбуваються не в закритих приміщеннях, він носить бронежилет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Видання, як повідомляється, отримало цю інформацію від двох російських чиновників та джерела, близького до Кремля.

За словами одного з чиновників, Путін почав носити бронежилет у 2023 році за рекомендацією ФСБ та служби, яка забезпечує безпосередню безпеку диктатора.

Співрозмовник видання стверджує, що, наприклад, 9 травня цього року під час параду Путін "цілком точно" був у бронежилеті.

З цим погоджується британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер, з якою поспілкувалося російське видання. Вона вивчила відео з виступом Путіна на параді і дійшла висновку, що на ньому справді був бронежилет.

Крім того, Путіна на заході охороняли близько 20 особистих охоронців, а на дахах найближчих будівель чергували снайпери.

Зазначимо, що нещодавно прессекретар диктатора Дмитро Пєсков на запитання щодо посилення заходів безпеки Путіна відповів, що вони забезпечуються "на звичайному рівні".