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Путин начал носить бронежилет, - росСМИ

Вторник 04 июня 2024 23:58
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Путин начал носить бронежилет, - росСМИ
Автор: Вадим Ребрина

Меры безопасности российского диктатора Владимира Путина беспрецедентно усилены – теперь во время участия в публичных мероприятиях, которые проходят не в закрытых помещениях, он носит бронежилет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Издание, как сообщается, получило эту информацию от двух российских чиновников и источника, близкого к Кремлю.

По словам одного из чиновников, Путин начал носить бронежилет в 2023 году по рекомендации ФСБ и службы, обеспечивающей непосредственную безопасность диктатора.

Собеседник издания утверждает, что, к примеру, 9 мая этого года во время парада Путин "совершенно точно" был в бронежилете.

С этим согласна британский консультант по вопросам безопасности Джейд Миллер, с которой пообщалось российское издание. Она изучила видео с выступлением Путина на параде и пришла к заключению, что на нем действительно был бронежилет.

Кроме того, Путина на мероприятии охраняли около 20 личных телохранителей, а на крышах ближайших зданий дежурили снайперы.

Отметим, что недавно пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков на вопрос об усилении мер безопасности Путина ответил, что они обеспечиваются "на обычном уровне".

Напомним, Россия второй год подряд в ряде городов отменяет парады на 9 мая. Одна из причин, как считает британская разведка, - такие мероприятия могут быть местом проявления недовольства из-за войны против Украины.

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Российская Федерация Владимир Путин
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