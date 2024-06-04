Путин начал носить бронежилет, - росСМИ

Меры безопасности российского диктатора Владимира Путина беспрецедентно усилены – теперь во время участия в публичных мероприятиях, которые проходят не в закрытых помещениях, он носит бронежилет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Издание, как сообщается, получило эту информацию от двух российских чиновников и источника, близкого к Кремлю.

По словам одного из чиновников, Путин начал носить бронежилет в 2023 году по рекомендации ФСБ и службы, обеспечивающей непосредственную безопасность диктатора.

Собеседник издания утверждает, что, к примеру, 9 мая этого года во время парада Путин "совершенно точно" был в бронежилете.

С этим согласна британский консультант по вопросам безопасности Джейд Миллер, с которой пообщалось российское издание. Она изучила видео с выступлением Путина на параде и пришла к заключению, что на нем действительно был бронежилет.

Кроме того, Путина на мероприятии охраняли около 20 личных телохранителей, а на крышах ближайших зданий дежурили снайперы.

Отметим, что недавно пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков на вопрос об усилении мер безопасности Путина ответил, что они обеспечиваются "на обычном уровне".