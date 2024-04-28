Британська розвідка назвала причини скасування заходів на 9 травня у Росії
Росія другий рік поспіль скасовує традиційну ходу "Безсмертний полк" та паради до 9 травня. Одна з причин цього - такі заходи можуть бути місцем прояву невдоволення через війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.
Росія скасувала традиційні марші "Безсмертного полку", але портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях і у громадських місцях у період з 1 до 11 травня.
Також у Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській області РФ скасували паради до 9 травня. Розвідка припускає, що росіяни побоюються українських атак. Міноборони Британії нагадало, що за тиждень до 9 травня у 2023 році над Кремлем вибухнув безпілотник.
"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", - йдеться у зведенні.
Вибух над Кремлем
Нагадаємо, вночі 3 травня 2023 року у центрі Москви стався вибух. Росіяни заявили про нібито атаку дронів і стверджували, що всі безпілотники "збили".
На опублікованих у мережі кадрах помітно, що один з дронів вибухнув над баштою Кремля.
Росія звинуватила Україну в нібито атаці, а Москва назвала інцидент "замахом на Путіна". Україна спростовувала звинувачення РФ.
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