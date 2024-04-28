Британська розвідка назвала причини скасування заходів на 9 травня у Росії

Росія другий рік поспіль скасовує традиційну ходу "Безсмертний полк" та паради до 9 травня. Одна з причин цього - такі заходи можуть бути місцем прояву невдоволення через війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.

Росія скасувала традиційні марші "Безсмертного полку", але портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях і у громадських місцях у період з 1 до 11 травня.

Також у Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській області РФ скасували паради до 9 травня. Розвідка припускає, що росіяни побоюються українських атак. Міноборони Британії нагадало, що за тиждень до 9 травня у 2023 році над Кремлем вибухнув безпілотник.

"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", - йдеться у зведенні.