ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин планирует стать премьером с расширенными полномочиями, - Bloomberg

Новости » Политика    13.07.2019 - 09:34
Путин планирует стать премьером с расширенными полномочиями, - Bloomberg
Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (www.kremlin.ru)

Внесение изменений в законы планируется после парламентских выборов в РФ

Президент России Владимир Путин планирует после президентских выборов в 2024 году стать премьер-министром с расширенными конституционными полномочиями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bloomberg.

Как сообщили источники издания, Кремль готовит план, чтобы оставить Путина у власти после следующих президентских выборов, на которых, согласно конституции, он не сможет баллотироваться.

Так, согласно плану Кремля, после следующих президентских выборов в 2024 году Путин получит должность премьер-министра, но с расширенными конституционными полномочиями. Соответствующие изменения в российские законы планируют внести после парламентских выборов 2021 года.

Однако, как отмечает издание, в Кремле опасаются, что из-за падения рейтинга правящей российской партии "Единая Россия" в реализации замысла могут возникнуть проблемы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о своем будущем после окончания четвертого президентского срока. По словам Путина, ему сейчас есть чем заняться на президентском посту поэтому, говорить о его будущем в политике рано.

Отметим, на выборах 2018 года Путин получил 76,67% голосов и продолжил свою президентскую каденцию еще на 6 лет. Голосование также прошло в оккупированном Крыму, однако, по данным украинской стороны, более 90% крымских татар проигнорировали выборы президента России.

В Кремле назвали прагматичными переговоры Зеленского с Путиным МИД предложит Зеленскому ответ на решение РФ по Конгрессу украинцев
Новости Украины Владимир ПутинРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь