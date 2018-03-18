Выборы в России 2018: результаты голосования

Результаты экзит-полов выборов президента РФ уже известны
Предварительные результаты выборов в России уже известны. Согласно экзит-полам, Владимир Путин набрал 73,9% голосов. Итоги голосования 18 марта, кандидаты на пост президента РФ и прогнозы – в материале РБК-Украина.
Согласно данным экзит-поллов, в ходе выборов президента России Владимир Путин набрал 73,9% голосов избирателей. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,2%. На третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 6,7%. Также сообщается, что Ксения Собчак набрала 2,5% голосов.
Голоса избирателей должны быть подсчитаны до 29 марта, а официально результаты выборов в России опубликуют не позднее 3 апреля 2018. В том случае, если один ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1 голос), второй тур выборов состоится 8 апреля.
Дата выборов президента РФ была установлена Советом Федераций на 18 марта 2018 года. Согласно российскому законодательству, голосование за кандидатов на пост главы государства должно проходить во второе воскресенье месяца, в котором шесть лет назад голосовали на прошлых президентских выборах. Однако в 2018 году, из-за праздников по случаю Международного женского дня, день выборов в РФ сместили на третье воскресенье марта. Примечательно, что дата голосования совпадает с 4-й годовщиной аннексии Россией Крымского полуострова.
Активная фаза предвыборной агитации на российском ТВ, радио и СМИ проходит с 19 февраля по 16 марта. 17 марта в России объявляется так называемым "днем тишины", когда запрещается любая агитационная деятельность. При этом результаты социологических опросов и прогнозов на победу кандидатов не могут публиковаться уже с 12 марта.
Избирательные участки по всей территории РФ будут открыты для голосования с 08:00 до 20:00 по местному времени. В России их насчитывается 96 тысяч.
С прошлого года для россиян были отменены открепительные удостоверения, поэтому для голосования на участке не по месту прописки, до 12 марта необходимо было подать заявление в соответствующие органы.
Находящиеся за границей граждане РФ смогут проголосовать участках, которые будут работать в 145 странах мира. Так, в США голосование пройдет в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Хьюстоне, в Германии – Берлин, Гамбург, Франкфурт, Мюнхен, Лейпциг, Бонн, в Великобритании – Лондон, Эдинбург; во Франции – Париж, Марсель, Лион, Страсбург, Бордо, Байонна, Вильфранш-сюр-Мер, Монте-Карло, Эстийак.
Досрочное голосование организовано в отдаленных регионах России (25 февраля свои голоса за президента отдали в Амурской области) и на 17 участках в 11 зарубежных государствах. Так, 4 марта уже состоялось волеизъявление граждан РФ в испанском Леоне и Аликанте, 10 марта проголосовали в Малаге, 11 марта голосовали военные в Севастополе, 12 марта - на Кубе, в Мексике и Северной Ирландии.
В Украине граждане РФ могут отдать свои голоса за будущего президента в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах, находящихся в Харькове, Одессе, Львове.
8 марта активисты общественной организации "Национальный корпус" на своей странице в Facebook объявили о проведении акции у всех дипломатических представительств России. В сообщении говорится о том, что объединенные националистические силы не допустят голосования на территории Украины "за президента Московии".
В ответ на это МИД России обратилось с официальным заявлением о необходимости обеспечить безопасность волеизъявления граждан РФ 18 марта на избирательных участках в Украине.
Результаты выборов РФ, проходивших на территории аннексированного Крыма, не будут признаны Украиной. Об этом заявил Петр Порошенко на совместном брифинге с Верховным представителем Евросоюза Федерикой Могерини.
Президент Украины отметил, что против лиц, причастных к организации избирательного процесса на оккупированных территориях, будут применены санкции. В свою очередь Могерини сообщила, что ЕС не признает аннексию Крыма, и не будет признавать результаты проведенных на его территории выборов.
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий призвали всех жителей Крыма воздержаться от участия в выборах 18 марта. "Выборы Президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - говорится в заявлении МинВОТ.
К участию в выборах президента Российской федерации в 2018 году было допущено 8 кандидатов:
Лидером предвыборных рейтингов является нынешний президент России - Владимир Путин. Согласно последним социологическим исследованиям, проведенным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 5-го по 9 марта, Путин может победить уже в первом туре выборов с 69% голосов.
На втором месте оказался Павел Грудинин с 7% голосов.
Третья строчка рейтинга – у Владимира Жириновского с 5%.
2% голосов избирателей – у Ксении Собчак, по 1% - у Григория Явлинского и Сергея Бабуина.
3% респондентов не собираются участвовать в выборах, а 1% избирателей придут голосовать, чтобы испортить бюллетень.
По прогнозу ВЦИОМ, явка на выборы в РФ составит 74% (при необходимом минимуме 50%).