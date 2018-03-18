Выборы в России 2018: результаты голосования

Предварительные результаты выборов в России уже известны. Согласно экзит-полам, Владимир Путин набрал 73,9% голосов. Итоги голосования 18 марта, кандидаты на пост президента РФ и прогнозы – в материале РБК-Украина.

Результаты экзит-полов

Согласно данным экзит-поллов, в ходе выборов президента России Владимир Путин набрал 73,9% голосов избирателей. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,2%. На третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 6,7%. Также сообщается, что Ксения Собчак набрала 2,5% голосов.

Результаты выборов в РФ: когда станет известно имя победителя

Голоса избирателей должны быть подсчитаны до 29 марта, а официально результаты выборов в России опубликуют не позднее 3 апреля 2018. В том случае, если один ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1 голос), второй тур выборов состоится 8 апреля.

Выборы в России: дата голосования

Дата выборов президента РФ была установлена Советом Федераций на 18 марта 2018 года. Согласно российскому законодательству, голосование за кандидатов на пост главы государства должно проходить во второе воскресенье месяца, в котором шесть лет назад голосовали на прошлых президентских выборах. Однако в 2018 году, из-за праздников по случаю Международного женского дня, день выборов в РФ сместили на третье воскресенье марта. Примечательно, что дата голосования совпадает с 4-й годовщиной аннексии Россией Крымского полуострова.

Ключевые особенности президентских выборов в РФ

Активная фаза предвыборной агитации на российском ТВ, радио и СМИ проходит с 19 февраля по 16 марта. 17 марта в России объявляется так называемым "днем тишины", когда запрещается любая агитационная деятельность. При этом результаты социологических опросов и прогнозов на победу кандидатов не могут публиковаться уже с 12 марта.

Избирательные участки по всей территории РФ будут открыты для голосования с 08:00 до 20:00 по местному времени. В России их насчитывается 96 тысяч.

С прошлого года для россиян были отменены открепительные удостоверения, поэтому для голосования на участке не по месту прописки, до 12 марта необходимо было подать заявление в соответствующие органы.

Находящиеся за границей граждане РФ смогут проголосовать участках, которые будут работать в 145 странах мира. Так, в США голосование пройдет в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Хьюстоне, в Германии – Берлин, Гамбург, Франкфурт, Мюнхен, Лейпциг, Бонн, в Великобритании – Лондон, Эдинбург; во Франции – Париж, Марсель, Лион, Страсбург, Бордо, Байонна, Вильфранш-сюр-Мер, Монте-Карло, Эстийак.

Досрочное голосование организовано в отдаленных регионах России (25 февраля свои голоса за президента отдали в Амурской области) и на 17 участках в 11 зарубежных государствах. Так, 4 марта уже состоялось волеизъявление граждан РФ в испанском Леоне и Аликанте, 10 марта проголосовали в Малаге, 11 марта голосовали военные в Севастополе, 12 марта - на Кубе, в Мексике и Северной Ирландии.

Выборы в РФ: реакция Украины

В Украине граждане РФ могут отдать свои голоса за будущего президента в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах, находящихся в Харькове, Одессе, Львове.

8 марта активисты общественной организации "Национальный корпус" на своей странице в Facebook объявили о проведении акции у всех дипломатических представительств России. В сообщении говорится о том, что объединенные националистические силы не допустят голосования на территории Украины "за президента Московии".

В ответ на это МИД России обратилось с официальным заявлением о необходимости обеспечить безопасность волеизъявления граждан РФ 18 марта на избирательных участках в Украине.

Результаты выборов РФ, проходивших на территории аннексированного Крыма, не будут признаны Украиной. Об этом заявил Петр Порошенко на совместном брифинге с Верховным представителем Евросоюза Федерикой Могерини.

Президент Украины отметил, что против лиц, причастных к организации избирательного процесса на оккупированных территориях, будут применены санкции. В свою очередь Могерини сообщила, что ЕС не признает аннексию Крыма, и не будет признавать результаты проведенных на его территории выборов.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий призвали всех жителей Крыма воздержаться от участия в выборах 18 марта. "Выборы Президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - говорится в заявлении МинВОТ.

Кандидаты на пост президента России

К участию в выборах президента Российской федерации в 2018 году было допущено 8 кандидатов:

Владимир Путин – самовыдвиженец. Действующий президент РФ баллотируется уже в 4-й раз;

Владимир Жириновский – депутат Госдумы, председатель партии ЛДПР, в 6-й раз участвует в президентской гонке;

Ксения Собчак – член совета партии "Гражданская инициатива", член Координационного совета российской оппозиции;

Борис Титов – председатель политсилы "Партия роста" , занимает должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в России по назначению Владимира Путина;

занимает должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в России по назначению Владимира Путина; Павел Грудинин – кандидат от партии КПРФ, депутат Московской облдумы;

Григорий Явлинский – кандидат от партии "Яблоко", ранее дважды участвовал в президентских выборах;

Сергей Бабурин – кандидат от партии "Российский общенародный союз", депутат Госдумы до 2007 года, с 2002-го по 2012-й был ректором Российского государственного торгово-экономического университета;

Максим Сурайкин – председатель ЦК партии "Коммунисты России".

Какими могут быть результаты выборов в РФ: данные соцопроса

Лидером предвыборных рейтингов является нынешний президент России - Владимир Путин. Согласно последним социологическим исследованиям, проведенным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 5-го по 9 марта, Путин может победить уже в первом туре выборов с 69% голосов.

На втором месте оказался Павел Грудинин с 7% голосов.

Третья строчка рейтинга – у Владимира Жириновского с 5%.

2% голосов избирателей – у Ксении Собчак, по 1% - у Григория Явлинского и Сергея Бабуина.

3% респондентов не собираются участвовать в выборах, а 1% избирателей придут голосовать, чтобы испортить бюллетень.

По прогнозу ВЦИОМ, явка на выборы в РФ составит 74% (при необходимом минимуме 50%).