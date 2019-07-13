Путін планує стати прем'єром з розширеними повноваженнями, - Bloomberg

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (www.kremlin.ru)

Внесення змін в закони планується після парламентських виборів в РФ

Президент Росії Володимир Путін планує після президентських виборів у 2024 році стати прем'єр-міністром з розширеними конституційними повноваженнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Bloomberg.

Як повідомили джерела видання, Кремль готує план, щоб залишити Путіна при владі після наступних президентських виборів, на яких, згідно з конституцією, він не зможе балотуватися.

Так, згідно з планом Кремля, після наступних президентських виборів у 2024 році Путін отримає посаду прем'єр-міністра, але з розширеними конституційними повноваженнями. Відповідні зміни до російських законів планують внести після парламентських виборів 2021 року.

Однак, як відзначає видання, в Кремлі побоюються, що через падіння рейтингу правлячої російської партії "Єдина Росія" в реалізації задуму можуть виникнути проблеми.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін розповів про своє майбутнє після закінчення четвертого президентського терміну. За словами Путіна, йому зараз є чим зайнятися на президентській посаді тому, говорити про його майбутнє в політиці рано.

Зазначимо, на виборах 2018 року Путін отримав 76,67% голосів і продовжив свою президентську каденцію ще на 6 років. Голосування також пройшло в окупованому Криму, проте, за даними української сторони, понад 90% кримських татар проігнорували вибори президента Росії.