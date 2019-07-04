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Путин прокомментировал свое будущее после президентского срока

Новости » Политика    04.07.2019 - 14:53
Путин прокомментировал свое будущее после президентского срока
Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (www.kremlin.ru)

Президент РФ не думает об уходе из политики

Президент России Владимир Путин прокомментировал свое будущее после окончания его четвертого президентского срока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Corriere della Sera

Российский лидер заявил, что ему сейчас есть чем заняться в кресле президента, поэтому говорить о его будущем в политике рано.

"Об этом пока рано говорить, еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, мне сейчас есть чем заняться, в том качестве, в котором я нахожусь", - пояснил президент России.

Напомним, на выборах 2018 года Путин получил 76,67% голосов и продлил свою президентскую каденцию еще на 6 лет. Примечательно, что голосование также прошло на оккупированном Крыму, однако, по данным украинской стороны, более 90% крымских татар проигнорировали выборы президента России. 

Отметим, ранее Путин назвал условия для диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, он потребовал от него "выполнения предвыборных обещаний". 

Путин назвал условия для диалога с Зеленским
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