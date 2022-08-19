Путин планирует очно участвовать в саммите G20 на Бали, - президент Индонезии

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Видодо в том числе подготовку к саммиту G20 на Бали.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", - приводит агентство слова Видодо.

Предыстория

Напомним, накануне заявления Кремля советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью ВВС заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить осенний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, если на нем будет присутствовать Путин.

Добавим, до этого стало известно, что президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее также принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако до этого в Кремле делали различные противоречивые заявления. Сначала помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что глава Кремля намерен принять участие в саммите G20.

После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не решили, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите, заявив, что решится этот вопрос "в нужное время".

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