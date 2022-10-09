Путін після вибухів на Кримському мості вирішив поговорити з Радбезом
Президент Росії Володимир Путін після вибухів та пожежі на Кримському мості має намір провести нараду з членами Ради безпеки.
Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .
Засідання заплановане на понеділок, 10 жовтня. Офіційно теми, які розглядатимуться під час засідання, не називаються.
Пєсков також не став анонсувати, чи Путін обговорюватиме ситуацію з Кримським мостом на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки.
Водночас у російських ЗМІ вчора з'явилася заява Пєскова про те, що звернення Путіна до росіян найближчим часом не планується.
Нагадаємо, вчора на Кримському мості пролунав потужний вибух і сталася масштабна пожежа. В результаті було пошкоджено автомобільну частину мосту.
Детальніше про вибух на Кримському мості і як це може вплинути на війну, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.