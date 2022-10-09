ua ru
Нд, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін після вибухів на Кримському мості вирішив поговорити з Радбезом

Новость на русском →
Москва, Неділя 09 жовтня 2022 15:42
Путін після вибухів на Кримському мості вирішив поговорити з Радбезом Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент Росії Володимир Путін після вибухів та пожежі на Кримському мості має намір провести нараду з членами Ради безпеки.

Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Засідання заплановане на понеділок, 10 жовтня. Офіційно теми, які розглядатимуться під час засідання, не називаються.

Пєсков також не став анонсувати, чи Путін обговорюватиме ситуацію з Кримським мостом на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки.

Водночас у російських ЗМІ вчора з'явилася заява Пєскова про те, що звернення Путіна до росіян найближчим часом не планується.

Нагадаємо, вчора на Кримському мості пролунав потужний вибух і сталася масштабна пожежа. В результаті було пошкоджено автомобільну частину мосту.

Детальніше про вибух на Кримському мості і як це може вплинути на війну, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крымский мост Вторгнення Росії до України
NEWS
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
DAILY
"Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману