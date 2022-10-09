Путін після вибухів на Кримському мості вирішив поговорити з Радбезом

Президент Росії Володимир Путін після вибухів та пожежі на Кримському мості має намір провести нараду з членами Ради безпеки.

Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Засідання заплановане на понеділок, 10 жовтня. Офіційно теми, які розглядатимуться під час засідання, не називаються.

Пєсков також не став анонсувати, чи Путін обговорюватиме ситуацію з Кримським мостом на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки.

Водночас у російських ЗМІ вчора з'явилася заява Пєскова про те, що звернення Путіна до росіян найближчим часом не планується.