ua ru
Вс, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин после взрывов на Крымском мосту решил поговорить с Совбезом

Новина українською →
Москва, Воскресенье 09 октября 2022 15:42
Путин после взрывов на Крымском мосту решил поговорить с Совбезом Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин после взрывов и пожара на Крымском мосту намерен провести совещание с членами Совета безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Заседания запланировано на понедельник, 10 октября. Официально темы, которые будут рассматриваться в ходе заседания, не называются.

Песков также не стал анонсировать, будет ли Путин обсуждать ситуацию с Крымским мостом на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

В то же время в российских СМИ вчера появилось заявление Пескова о том, что обращение Путина к россиянам в ближайшее время не планируется.

Напомним, вчера на Крымском мосту раздался мощный взрыв и произошел масштабный пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста.

Более подробно о взрыве на Крымском мосту и как это может повлиять на войну, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымский мост Вторжение России в Украину
NEWS
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана