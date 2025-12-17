ua en ru
Путін підписав закон, який дозволяє вилучити житло на окупованих територіях

Середа 17 грудня 2025 03:48
Путін підписав закон, який дозволяє вилучити житло на окупованих територіях Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Кремля Володимиром підписав закон, який дозволяв так званій "владі" на окупованих територіях вилучати житло українців, які покинули окуповану територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

РосЗМІ пишуть, що мова йде про зміни до Федерального конституційного закону РФ від 15 грудня, який в цьому місяці, 9 та 10 числа, схвалила Держдума Росії та Рада Федерації РФ.

Відповідно до ухваленого документа, окупаційна влада буде вилучати житлові будинки, квартири й окремі кімнати, які визнають такими, що "мають ознаки безгосподарно майна". Окрім того, до цієї категорії зараховуватимуть майно, власника якого неможливо ідентифікувати, або ж у разі відсутності дійсних документів, що підтверджують право власності.

Після процедури вилучення таке житло передаватимуть у розпорядження окупаційних адміністрацій. Закон передбачає кілька сценаріїв подальшого використання конфіскованої нерухомості: її можуть розподіляти між місцевими жителями, які втратили домівки внаслідок бойових дій, або використовувати як службове житло для держслужбовців, військових, посадовців, працівників силових структур, вчителів і лікарів.

Окрім цього, відібране майно дозволено здавати в оренду відповідно до Житлового кодексу РФ чи розміщувати в ньому за договором соціального найму осіб, які перебувають на офіційному обліку як такі, що потребують житла.

Нові норми діятимуть до 2030 року. У разі появи власника після конфіскації йому мають виплатити грошову компенсацію, однак це право поширюватиметься виключно на громадян Російської Федерації. Порядок такої компенсації визначатиме окупаційна адміністрація.

Окупанти відбирають житло

Нагадаємо, раніше в жовтні уряд РФ офіційно дозволив привласнення нерухомості на окупованих територіях, яка належить українцям.

Зокрема, так зване прийняте "рішення" закріпило право окупаційних адміністрацій визнавати житло і комерційні приміщення «безгосподарними» і передавати їх у власність держави.

Раніше РБК-Україна дізналося у юриста, що робити, якщо в житло на окупованій території заселилися росіяни. Детально про це - читайте в нашому матеріалі.

