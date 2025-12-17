Путін підписав закон, який дозволяє вилучити житло на окупованих територіях
Глава Кремля Володимиром підписав закон, який дозволяв так званій "владі" на окупованих територіях вилучати житло українців, які покинули окуповану територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
РосЗМІ пишуть, що мова йде про зміни до Федерального конституційного закону РФ від 15 грудня, який в цьому місяці, 9 та 10 числа, схвалила Держдума Росії та Рада Федерації РФ.
Відповідно до ухваленого документа, окупаційна влада буде вилучати житлові будинки, квартири й окремі кімнати, які визнають такими, що "мають ознаки безгосподарно майна". Окрім того, до цієї категорії зараховуватимуть майно, власника якого неможливо ідентифікувати, або ж у разі відсутності дійсних документів, що підтверджують право власності.
Після процедури вилучення таке житло передаватимуть у розпорядження окупаційних адміністрацій. Закон передбачає кілька сценаріїв подальшого використання конфіскованої нерухомості: її можуть розподіляти між місцевими жителями, які втратили домівки внаслідок бойових дій, або використовувати як службове житло для держслужбовців, військових, посадовців, працівників силових структур, вчителів і лікарів.
Окрім цього, відібране майно дозволено здавати в оренду відповідно до Житлового кодексу РФ чи розміщувати в ньому за договором соціального найму осіб, які перебувають на офіційному обліку як такі, що потребують житла.
Нові норми діятимуть до 2030 року. У разі появи власника після конфіскації йому мають виплатити грошову компенсацію, однак це право поширюватиметься виключно на громадян Російської Федерації. Порядок такої компенсації визначатиме окупаційна адміністрація.
Окупанти відбирають житло
Нагадаємо, раніше в жовтні уряд РФ офіційно дозволив привласнення нерухомості на окупованих територіях, яка належить українцям.
Зокрема, так зване прийняте "рішення" закріпило право окупаційних адміністрацій визнавати житло і комерційні приміщення «безгосподарними» і передавати їх у власність держави.
Раніше РБК-Україна дізналося у юриста, що робити, якщо в житло на окупованій території заселилися росіяни. Детально про це - читайте в нашому матеріалі.