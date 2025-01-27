Що робити, якщо у житло на окупованій території заселились росіяни: алгоритм від юриста

Росіяни під час війни пошкодили й зруйнували понад 240 тисяч об'єктів нерухомості, більшість з яких перебуває на окупованій території. А от те житло, яке вціліло, окупанти часто намагаються "віджати" у законних власників.

РБК-Україна розпитало Голову комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Тетяну Даниленко про те, що робити, якщо у житло на окупованій території заселились росіяни.

Яка ситуація із житлом на ТОТ

"Через війну, яку розв’язала Росія, багато українців були змушені покинути свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами. У багатьох на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) залишилися квартири та будинки. Окупанти на ТОТ Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей повідомили власникам житла про необхідність його реєстрації у "Єдиному державному реєстрі нерухомості" РФ", – каже юрист.

Окупанти погрожують залишити українців без майна і заселити у їхнє житло росіян, якщо ті не погодяться на їхні умови.

"Чимало випадків, коли місцеві мешканці, повертаючись додому, виявляють у своїх помешканнях російських солдатів, або чиновників окупаційної влади", – говорить Даниленко.

Юрист пояснює, що вилучення майна на окупованій території є воєнним злочином, яке не буде визнане ані Україною, ані іншими державами й буде розслідувано правоохоронними органами України.

"До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вже надходять звернення про незаконне захоплення житла окупантами. Це вкотре підкреслює ігнорування Росією норм міжнародного гуманітарного права, зокрема, Женевських конвенцій 1949 року та Гаазьких конвенцій та декларації 1907 року", - каже експерт.

Українці, чиє житло на окупованих територіях, конфіскували або збираються привласнити окупанти, можуть фіксувати факти воєнних злочинів з боку незаконної окупаційної влади РФ.

"Недоторканність житла є конституційним правом кожної особи. Воно підлягає захисту як за допомогою кримінально-правових, так і цивільно-правових способів", - наголошує Даниленко.

Що робити, якщо житло захопили окупанти

"Перше, слід повідомити про це правоохоронні органи на підконтрольній Україні території (це слід зробити, навіть, якщо у вас на руках відсутні документи, що підтверджують право власності на нерухомість). Це питання буде з’ясовано надалі під час досудового розслідування", - каже юрист.

Час звернення з такою заявою про злочин не обмежений. Протягом 24 годин з моменту звернення до правоохоронних органів відомості про злочин мають бути внесені до ЄРДР, а в поліції ви можете отримати витяг з номером кримінального провадження та даними процесуальних осіб, які займатимуться розслідуванням та процесуальним керівництвом у даному провадженні.

"За можливості самі або за допомогою сусідів чи знайомих зафіксуйте докази проживання в оселі російських військових або інших сторонніх осіб, які ви можете використати потім у суді. У пригоді стануть фото, відео, покази свідків тощо", - пояснює Даниленко.

Стосовно дієвого захисту, зрозуміло, що до деокупації території правоохоронні органи в Україні ніяк не можуть вплинути на те, щоб росіяни виїхали з вашого помешкання. Оскільки зараз нема доступу до цієї території, та не можливо там навести лад і вимагати дотримання українських законів.

"На ТОТ органи державної влади України не здійснюють повноважень. Тому наразі слід зосередитись на фіксації воєнних злочинів та збитків, завданих ними та сподіватись на найшвидше проведення деокупаційних дій. Тож, якщо стало відомо, що у вашому будинку поселилися окупанти, подбайте про докази", - радить юрист.

Що говорить міжнародне право

На час збройного конфлікту та окупації РФ українських територій діє міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни. Положення вказаної конвенції діють не лише з 24 лютого 2022 року, а зокрема й після початку агресії РФ на сході України та окупації Криму у 2014 році.

"Стаття 53 згаданої конвенції забороняє окупаційній державі знищувати нерухоме майно приватних осіб, окрім випадків, коли це необхідно для воєнних операцій. Отож, безпідставно руйнувати будинки, що були на території до її окупації, суворо забороняється і є воєнним злочином. За це передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України та Римським статутом Міжнародного кримінального суду", - говорить Даниленко.

Вже зараз триває робота над розробкою політичних і правових механізмів, які дозволять у майбутньому отримати нашим землякам компенсацію за збитки, завдані російською армією. Крім того, Україна вживає всіх можливих комплексних безпекових, економічних і соціальних кроків щодо якнайшвидшої деокупації захопленої агресором території.