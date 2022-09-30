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Путін підписав указ про осінній призов: скільки людей заберуть до армії

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Росія, П'ятниця 30 вересня 2022 20:32
Путін підписав указ про осінній призов: скільки людей заберуть до армії Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов росіян на військову службу у листопаді-грудні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Згідно з указом, з 1 листопада по 31 грудня на військову службу буде призвано 120 тисяч осіб віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі та підлягають призову.

У документі також зазначено, що з 1 жовтня солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін служби яких минув, буде звільнено з військової служби за призовом.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський скасував призови на термінову службу до армії в Україні через війну з Росією. Комплектування вакантних посад у військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов'язаних та резервістів.

Також нагадаємо, що після оголошення Путіним мобілізації, російські чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

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