ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей заберут в армию

Новина українською →
Россия, Пятница 30 сентября 2022 20:32
Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей заберут в армию Фото: президент Росии Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу в ноябре-декабре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря на военную службу будет призвано 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву.

В документе также указано, что с 1 октября солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы которых истек, будут уволены с военной службы по призыву.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский отменил призывы на срочную службу в армию в Украине из-за войны с Россией. Комплектования вакантных должностей в военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

Также напомним, что после оглашения Путиным мобилизации, российские мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Призыв в армию
NEWS
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины