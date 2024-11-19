UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Путін підписав оновлену ядерну доктрину Росії: що вона передбачає

Фото: Володимир Путін, диктатор (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) оновила ядерну доктрину. Диктатор Володимир Путін підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал правової інформації РФ.

Як пояснює російське онлайн-видання Meduza, згідно з оновленою доктриною, підставою для завдання ядерного удару може бути:

  • агресія проти Росії, а також її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави;
  • масована повітряна атака неядерними засобами, у тому ж числі й безпілотними літальними апаратами (БпЛА). 

Ядерна доктрина Росії 

В кінці вересня диктатор Путін виступив із ініціативою змінити умови застосування ядерної зброї. У проєкті оновленої ядерної доктрини пропонується розглядати агресію проти Росії з боку неядерної держави як спільний напад, якщо вона здійснюється за участю або підтримкою країни, що володіє ядерним арсеналом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен різко розкритикував таку риторику, назвавши ядерні погрози Кремля "безвідповідальними".

Детальніше про ядерні заяви Путіна та реакцію України читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні