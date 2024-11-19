Путін підписав оновлену ядерну доктрину Росії: що вона передбачає

Як пояснює російське онлайн-видання Meduza, згідно з оновленою доктриною, підставою для завдання ядерного удару може бути:

агресія проти Росії, а також її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави;

масована повітряна атака неядерними засобами, у тому ж числі й безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

Ядерна доктрина Росії

В кінці вересня диктатор Путін виступив із ініціативою змінити умови застосування ядерної зброї. У проєкті оновленої ядерної доктрини пропонується розглядати агресію проти Росії з боку неядерної держави як спільний напад, якщо вона здійснюється за участю або підтримкою країни, що володіє ядерним арсеналом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен різко розкритикував таку риторику, назвавши ядерні погрози Кремля "безвідповідальними".

Детальніше про ядерні заяви Путіна та реакцію України читайте у матеріалі РБК-Україна.