Путін підготував відповідь на можливий "репараційний кредит" для України, - Bloomberg

Джерело видання розповіло, що указ спрямований на прискорення продажу як російських, так і іноземних компаній. І, за його словами, якщо Євросоюз почне конфіскацію російських активів, Москва відповість "симетричними заходами".

"У разі вилучення (російських активів - ред.) буде відповідь", - пригрозив сьогодні прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, назвавши план ЄС щодо "репараційного кредиту" для України "незаконним захопленням російської власності, крадіжкою".

Новий указ Путіна скорочує термін попередньої оцінки активів до 10 днів і прискорює реєстрацію права власності. Усі такі угоди проводитиме державний банк "Промсвязьбанк". У документі зазначено, що зміни запроваджено через санкції проти Росії.

Указ також стосується і продажу активів, які раніше належали російським інвесторам. Кремль активізував конфіскацію майна в російських громадян, включно з власниками закордонних паспортів і тими, кого звинувачують в екстремізмі або корупції. Вилучені об'єкти нерідко перепродують, щоб збільшити надходження до державного бюджету.

Bloomberg звернуло увагу, що в Росії продовжують вести бізнес сотні західних компаній, зокрема великі UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc. і Mondelez International Inc.