RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Путин подготовил ответ на возможный "репарационный кредит" для Украины, - Bloomberg

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о новом механизме национализации и быстрой продажи иностранных активов. Вероятно, это ответ главы Кремля на планы предоставить Украине "репарационный кредит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источник издания рассказал, что указ направлен на ускорение продажи как российских, так и иностранных компаний. И, по его словам, если Евросоюз начнет конфискацию российских активов, Москва ответит "симметричными мерами". 

"В случае изъятия (российских активов - ред.) последует ответ", - пригрозил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвав план ЕС по "репарационному кредиту" для Украины "незаконным захватом российской собственности, кражей".

Новый указ Путина сокращает срок предварительной оценки активов до 10 дней и ускоряет регистрацию права собственности. Все такие сделки будет проводить государственный банк "Промсвязьбанк". В документе отмечается, что изменения введены из-за санкций против России.

Указ также касается и продажи активов, которые раньше принадлежали российским инвесторам. Кремль активизировал конфискацию имущества у российских граждан, включая владельцев иностранных паспортов и тех, кого обвиняют в экстремизме или коррупции. Изъятые объекты нередко перепродают, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет.

Bloomberg обратило внимание, что в России продолжают вести бизнес сотни западных компаний, в том числе крупные UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc. и Mondelez International Inc.

"Репарационный кредит" для Украины

Напомним, Евросоюз продолжает искать возможности для использования замороженных российских активов на помощь Украине.

Еврокомиссия уже разрабатывает план, который предусматривает предоставление Украине кредита в размере 140 млрд евро. Он будет обеспечен активами РФ.

Украина должна будет вернуть полученные средства только в том случае, если Москва согласится выделить деньги на восстановление страны и выплатить репарации.

Пока неизвестно, поддержат ли такой план все страны ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинЕвросоюзРоссийская ФедерацияПомощь УкраинеВойна в Украине