ЄС готує план "репараційного кредиту" для України за рахунок російських активів, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповіли виданню неназвані чиновники, ініціатива ЄС передбачає, що Україна поверне такий кредит тільки після того, як Росія надасть їй компенсацію за завдані внаслідок війни збитки.

Концепцію ідеї минулого тижня представила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це сталося на тлі скорочення прямої військової допомоги Україні від США.

За словами фон дер Ляєн, кредит можна буде забезпечити за рахунок грошей, пов'язаних із замороженими на Заході активами російського Центробанку. При цьому самі активи конфіскувати не будуть - для низки країн ЄС це неприйнятно.

Кредит від "коаліції рішучих"

За словами неназваних чиновників, якщо Угорщина відмовиться брати участь, новий механізм може бути створений "коаліцією рішучих", а не всіма 27 країнами ЄС.

"Ми провели перші попередні обговорення ідеї нового кредиту. Але поки що багато чого, включно із сумами, залишається незрозумілим", - сказав високопоставлений чиновник ЄС у коментарі Reuters.

Деталі ідеї Євросоюзу

Згідно з новою ідеєю, ЄС може замінити російські активи на облігації з нульовим купоном, які випустить Єврокомісія. Ці облігації будуть забезпечені гарантіями всіх країн ЄС або тільки тих, хто погодиться брати участь.

Гарантії вважаються найризикованішою частиною, тому що Росія може пред'явити претензії після зняття санкцій. Також існує загроза вето Угорщини на продовження санкцій. Однак, якщо санкції збережуться до повного виходу військ Росії з України, включно з Кримом, активи, найімовірніше, залишаться замороженими, і ризик буде невисоким.

Після заміни активів на облігації їх можуть розмістити в спеціальному механізмі, який належатиме або всім країнам ЄС, або тільки учасникам із гарантіями. Поки що ця ідея на ранньому етапі.

Обхід вето Угорщини

Переміщення активів із бельгійського депозитарію Euroclear, за словами чиновників, дасть більше гнучкості для інвестицій і дасть змогу отримувати вищу прибутковість.

"Це означає, що російські активи можна буде інвестувати на довгий термін і під більш вигідні відсотки", - зазначив один із них.

Чиновники уточнили, що відмова Угорщини брати участь у міжурядових гарантіях майже не вплине на інших, тому що економіка країни занадто мала.

"Щоб уникнути тиску на ЄС через вето окремих країн, найімовірніше, буде укладено міжурядову угоду", - сказав інший представник ЄС.