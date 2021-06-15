Путин первым даст пресс-конференцию после встречи с Байденом, -  CNN

После встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным именно российский президент первым даст пресс-конференцию. Информация о том, что встреча будет проходить 4-5 часов, подтверждается.

По ее словам, Белый дом раскрыл следующие детали завтрашнего саммита - сначала на женевскую виллу Ла Гранж приедет Путин, а затем Байден. Планируется как минимум две встречи: одна с участием президентов и глав внешнеполитических ведомств, вторая - расширенные делегации.

"Встреча Байдена и Путина может длиться четыре или пять часов. После нее сначала проведут пресс-конференцию Путина, а затем Байдена", - отметила Коллинз.