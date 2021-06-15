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Путін першим дасть прес-конференцію після зустрічі з Байденом, - CNN

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Женева, Вівторок 15 червня 2021 17:59
Путін першим дасть прес-конференцію після зустрічі з Байденом, - CNN Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Після зустрічі президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним саме російський президент першим дасть прес-конференцію. Інформація про те, що зустріч буде проходити 4-5 годин, підтверджується.

Про це в Twitter повідомила кореспондент CNN Кейтлен Коллінз.

За її словами, Білий дім розкрив наступні деталі завтрашнього саміту - спочатку на женевську віллу Ла Гранж приїде Путін, а потім Байден. Планується як мінімум дві зустрічі: одна за участю президентів і глав зовнішньополітичних відомств, друга - розширені делегації.

"Зустріч Байдена і Путіна може тривати чотири або п'ять годин. Після неї спочатку проведуть прес-конференцію Путіна, а потім Байдена", - зазначила Коллінз.

Нагадаємо, раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що тема України буде однією з найважливіших під час зустрічі Байдена і Путіна, але жодні домовленості за спиною Києва досягнуті не будуть.

Зазначимо, напередодні саміту РБК-Україна зібрало головні заяви лідерів США і Росії, які стосуються завтрашньої зустрічі в Женеві.

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