UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін перед ракетним ударом по Україні відвідав штаб військ Росії, - Пєсков

Фото: Володимир Путін, президент Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав сьогодні, 31 грудня, вранці штаб Південного військового округу, що розташований у Ростові-на-Дону.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, там глава Кремля поспілкувався з командувачами та вручив прапори армійським корпусам, "у тому числі Донецькому та Луганському".

Також Пєсков додав, що там було записано новорічне звернення Путіна до росіян.

Нагадаємо, 20 грудня Пєсков заявляв, що Путін нібито відвідував так звану "зону спеціальної військової операції", при цьому не уточнивши, де саме був диктатор.

Також ми писали, що 5 грудня Путін відвідав Кримський міст, який був частково зруйнований внаслідок вибухів на початку жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПєсковВійна Росії проти України