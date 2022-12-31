Путін перед ракетним ударом по Україні відвідав штаб військ Росії, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав сьогодні, 31 грудня, вранці штаб Південного військового округу, що розташований у Ростові-на-Дону.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.