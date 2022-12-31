Путин перед ракетным ударом по Украине посетил штаб войск России, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил сегодня, 31 декабря, утром штаб Южного военного округа, который расположен в Ростове-на-Дону.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, там глава Кремля пообщался с командующими и вручил знамена армейским корпусам, "в том числе Донецкому и Луганскому".
Также Песков добавил, что там было записано новогоднее обращение Путина к россиянам.
Напомним, 20 декабря Песков заявлял, что Путин якобы посещал так называемую "зону специальной военной операции", при этом не уточнив, где именно находился диктатор.
Также мы писали, что 5 декабря Путин посетил Крымский мост, который был частично разрушен в результате взрывов в начале октября.
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