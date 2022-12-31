Путин перед ракетным ударом по Украине посетил штаб войск России, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил сегодня, 31 декабря, утром штаб Южного военного округа, который расположен в Ростове-на-Дону.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.