Путін озвучив Ердогану нові відмовки щодо зриву "зернової угоди"
В Росії заявили, що погодяться повернутися до участі в "зерновій угоді" лише за виконання двох умов, серед яких є розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі. Раніше цієї умови від РФ не звучало.
Про це президент Володимир Путін заявив турецькому лідеру Реджепу Тайіпу Ердогану, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.
Так, за словами Путіна, дві умови - це розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі та надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору в військових цілях.
Путін також заявив, що Україна нібито "за підтримки західних кураторів" використала зерновий коридор з метою атаки по інфраструктурі та кораблям, які "забезпечували безпеку маршруту".
Зазначимо, що вчора глава МЗС РФ Сергій Лавров озвучував інші умови повернення до "зернової угоди" - теж саме забезпечення гарантій та необхідність вживати додаткові заходи щодо реалізації пакетної угоди, які стосуються російських добрив та сільгосппродукції. Про "розслідування вибухів в Севастополі" він не казав.
Раніше стало відомо, що Росія вийшла з "зернової угоди" нібито через те, що "Україна завдала удару по кораблях Чорноморського флоту в Севастопольській бухті".
За словами президента Володимира Зеленського, Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.