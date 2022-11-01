Путин озвучил Эрдогану новые отговорки по срыву "зернового соглашения"
В России заявили, что согласятся вернуться к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий, среди которых - расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе. Раньше этого условия от РФ не звучало.
Об этом президент Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Так, по словам Путина, два условия - это расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе и предоставление Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.
Путин также заявил, что Украина якобы "при поддержке западных кураторов" использовала зерновой коридор с целью атаки по инфраструктуре и кораблям, "обеспечивающим безопасность маршрута".
Отметим, что вчера глава МИД РФ Сергей Лавров озвучивал другие условия возвращения к "зерновому соглашению" - тоже самое обеспечение гарантий и необходимость принимать дополнительные меры по реализации пакетного соглашения, касающиеся российских удобрений и сельхозпродукции. О "расследовании взрывов в Севастополе" он не говорил.
Ранее стало известно, что Россия вышла из "зернового соглашения" якобы из-за того, что "Украина нанесла удар по кораблям Черноморского флота в Севастопольской бухте".
По словам президента Владимира Зеленского, Украина продолжает выполнять условия соглашения по экспорту зерна, которое наша страна подписала с Организацией Объединенных Наций и Турцией.