Путин об отводе войск от границ Украины: связан с решением Госдумы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приняла решение о частичном выводе войск с районов учений. По его словам, это связано с решением Госдумы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Частичный вывод войск из районов наших учений. Что здесь прокомментировать? Что касается исполнительных органов власти, в том числе военно-политического руководства страны, здесь комментировать нечего: принято решение о частичном отводе войск. Голосование в Госдуме (об "ЛДНР", - ред.) так или иначе связано с этим", - заявил он.

Путин также заявил, что депутаты ориентировались на мнение общественности.

"Депутаты парламента ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей. В нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса и надеются, что ситуация там изменится в лучшую сторону", - добавил он.