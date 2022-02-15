Путін про відведення військ від кордонів України: пов'язаний з рішенням Держдуми

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія прийняла рішення про часткове виведення військ з районів навчань. За його словами, це пов'язано з рішенням Держдуми РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Часткове виведення військ з районів наших навчань. Що тут прокоментувати? Що стосується виконавчих органів влади, в тому числі військово-політичного керівництва країни, тут коментувати нічого: прийнято рішення про часткове відведення військ. Голосування в Держдумі (про "ЛДНР", - ред.) так чи інакше пов'язане з цим", - заявив він.

Путін також заявив, що депутати орієнтувалися на думку громадськості.

"Депутати парламенту орієнтуються на громадську думку, на думку своїх виборців. У нашій країні переважна більшість людей співчуває жителям Донбасу і сподіваються, що ситуація там зміниться в кращу сторону", - додав він.