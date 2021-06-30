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Путин ответил, была ли угроза мировой войны во время "обстрела" эсминца Британии

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Москва, Среда 30 июня 2021 13:48
Путин ответил, была ли угроза мировой войны во время "обстрела" эсминца Британии Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин оценил возможность мировой войны во время "обстрела" эсминца Британии в Черном море. Она бы не началась, по его словам, даже, если бы судно затопили.

Об этом он заявил во время прямой линии с президентом РФ.

Он считает провокацией инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма.

"Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", - заявил Путин.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным поскольку Соединенное Королевство не признает оккупацию Крымского полуострова.

Как известно, вчера Россия заявила, что ее корабли произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.

Однако в Британии утверждают, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.

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