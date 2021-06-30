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Путін відповів, чи була загроза світової війни під час "обстрілу" есмінця Британії

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Москва, Середа 30 червня 2021 13:48
Путін відповів, чи була загроза світової війни під час "обстрілу" есмінця Британії Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін оцінив можливість світової війни під час "обстрілу" есмінця Британії в Чорному морі. Вона б не почалася, за його словами, навіть, якби судно затопили.

Про це він заявив під час прямої лінії з президентом РФ.

Він вважає провокацією інцидент з британським есмінцем біля берегів Криму.

"Ви сказали, що світ стояв на межі світової війни. Та ні, звичайно. Навіть якби ми потопили цей корабель, все одно було б важко уявити, що світ став би на межу Третьої світової війни, тому що ті, хто це роблять, знають, що вони не можуть вийти переможцями з цієї війни", - заявив Путін.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон назвав прохід есмінця біля Криму законним, оскільки Сполучене Королівство не визнає окупацію Кримського півострову.

Як відомо, вчора Росія заявила, що її кораблі зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

Однак у Британії стверджують, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.

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