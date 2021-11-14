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Путін відповів на звинувачення в причетності до напливу мігрантів до ЄС

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Москва, Неділя 14 листопада 2021 13:22
Путін відповів на звинувачення в причетності до напливу мігрантів до ЄС Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення в причетності Москви до напливу мігрантів до Євросоюзу та ситуації, яка склалася на кордоні Польщі та Білорусі. За його словами, це нібито спроба "перевести проблеми з хворої голови на здорову".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Коли ми чуємо заяви або звинувачення на нашу адресу, хочу всім сказати: займіться своїми внутрішніми проблемами, не перекладайте ні на кого свої власні питання, які підлягають вирішенню вашими відомствами відповідного напрямку", - заявив Путін.

На його думку, ці звинувачення "залишаться на совісті тих, хто їх озвучує".

"Послухайте, я вже сказав: ми абсолютно не маємо до цього ніякого відношення, просто зовсім! А чому хтось про це говорить? Ну, це на їх совісті. Це просто бажання перевести проблеми з хворої голови на здорову", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше європейські лідери просили Путіна вплинути на Білорусь, щоб покласти край міграційній кризі, але він відмовився.

А міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що міграційну кризу спровокував Путін, і це частина гібридної війни.

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