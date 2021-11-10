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Меркель попросила Путина повлиять на Минск в ситуации с беженцами

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Среда 10 ноября 2021 13:31
Меркель попросила Путина повлиять на Минск в ситуации с беженцами Фото: Меркель попросила Путина повлиять на Минск в ситуации с беженцами (фото kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 ноября канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Во время разговора они обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства Германии.

"Разговор шел о текущей ситуации на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении.

В частности, Меркель обратилась к президенту РФ с просьбой повлиять на Минск, отметив, что действия белорусского режима являются абсолютно неприемлемыми.

"Канцлер подчеркнула, что использование мигрантов против Европейского Союза через Белорусский режим является бесчеловечным и абсолютно неприемлемым и обратилась к президенту России повлиять на Минск", - добавляют в сообщении.

Напомним, МИД Германии назвал действия Лукашенко с мигрантами бесчеловечными и заявила о санкциях.

В свою очередь глава белорусского режима Александр Лукашенко заверил, что Беларусь не собирается нападать на Польшу. А в миграционной кризисе на польско-белорусской границе он обвинил Европу.

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Владимир Путин Минск Ангела Меркель Миграционный кризис
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