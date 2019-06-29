Путин ответил на обращение Зеленского о моряках

Президент России Владимир Путин ответил на обращение президента Украины Владимира Зеленского об освобождении 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Путина, вопрос военнопленных украинских моряков "решится спокойно, в рабочем режиме". Также он назвал ситуацию с захватом судов и моряков - "провокацией со стороны украинской армии".

"Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков... они выполняли приказ, и все. Мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", - заявил Путин.

Кроме того, российский президент упомянул четырех пленных, которых вчера российская сторона вернула Украине.

"Обмены идут", - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу освобождения украинских моряков, которые были взяты в плен российскими военными в ноябре 2018 года.

РБК-Украина писало, что Следственное управление ФСБ России проводит завершающий этап следственных действий в отношении военнопленных украинских моряков. Данный этап связан со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Морякам предъявляют обвинение в окончательной редакции.