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Зеленский обратился к Путину из-за моряков

Новости » Политика    27.06.2019 - 16:33
Зеленский обратился к Путину из-за моряков
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский на брифинге обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину из-за украинских моряков. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе брифинга Зеленский раскритиковал действия украинского внешнеполитического ведомсва по коммуникации с РФ по вопросу украинских моряков, а также призвал Путина вернуть захваченных моряков.

"Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимира Путина: у нас у всех есть дети, вертите детей родителям", - заявил он.

Как писало РБК-Украина, Зеленский заявил, что не видел ответа Министерства иностранных дел Украины на ноту Российской Федерации по вопросу моряков.

Напомним, вчера, 26 июня МИД Украины сообщил, что получил от РФ ноту по морякам, необходимость освобождения которых подтвердил международный трибунал. В МИД сообщили, что РФ в своей ноте заявила о необходимости получения письменных гарантий от Украины о продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством". В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что такого не будет.

Отметим, согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву, Россия должна была до 25 июня освободить украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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