Путін відповів на звернення Зеленського щодо моряків

Президент Росії Володимир Путін відповів на звернення президента України Володимира Зеленського щодо звільнення 24 українських моряків, захоплених у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Путіна, питання військовополонених українських моряків "вирішиться спокійно, в робочому режимі". Також він назвав ситуацію з захопленням суден та моряків - "провокацією з боку української армії".

"Ми спокійно, в робочому режимі, це питання вирішимо. У нас є питання по деяким людям, затриманим в Україні. Тут крім моряків... вони виконували наказ, і все. Ми усвідомлюємо це. Але вони порушили російський закон. Тому потрібно спокійно, в робочому режимі з цим розібратися", - заявив Путін.

Крім того, російський президент згадав чотирьох полонених, яких вчора російська сторона повернула Україні.

"Обміни йдуть", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна з приводу звільнення українських моряків, які були взяті в полон російськими військовими в листопаді 2018 року.

РБК-Україна писало, що Слідче управління ФСБ Росії проводить завершальний етап слідчих дій щодо військовополонених українських моряків. Даний етап пов'язаний зі збором і процесуальним закріпленням доказів. Морякам пред'являють звинувачення в остаточній редакції.