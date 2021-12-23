Путин ответил, готовится ли Россия к войне с Украиной

"Нам говорят "война, война, война". Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе, - ред.), и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - вот такие новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому", - отметил Путин.

По его словам, есть и второй вариант с якобы созданием на территории Украины некой "антиРоссии".

"С накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должны жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем, и, кстати говоря, по Крыму", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия должна думать о своей безопасности на перспективу.

"Но это не наш выбор, мы этого не хотим. Именно поэтому я ответил на предложение президента Байдена назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности… Поэтому без всяких хитростей мы просто поставили прямо вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Они должны нам что-то ответить", - отметил президент России.