Путін відповів, чи готується Росія до війни з Україною

"Нам кажуть "війна, війна, війна". Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі, - ред.), І нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей, а втрутитеся і будете захищати - ось такі нові санкції підуть. І готуються, можливо, до цього", - зазначив Путін.

За його словами, є і другий варіант з нібито створенням на території України якоїсь "антиРосії".

"З накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мізків населенню. Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія повинна жити далі? Весь час з оглядкою, що там відбувається, які нові системи озброєння поставлені. А потім під прикриттям цих нових систем озброєння штовхнути радикалів і на вирішення питань на Донбасі збройним шляхом, і, до речі кажучи, по Криму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія має думати про свою безпеку на перспективу.

"Але це не наш вибір, ми цього не хочемо. Саме тому я відповів на пропозицію президента Байдена призначити відповідальних представників для того, щоб вести переговори з питань стратегічної стабільності... Тому без всяких хитрощів ми просто поставили прямо питання, що ніякого руху НАТО на схід далі бути не повинно. Вони мають нам щось відповісти", - зазначив президент Росії.