Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что о новом вторжениий России в Украину говорили еще в начале года. По его словам, этого так и не случилось.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
Он ответил, есть ли угроза нового вторжения России в Украину.
"О возможности ввода российских войск в Украину говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не произошло", - заявил Путин.
Россия разместила возле границы Украины, в оккупированном Крыму и на Донбассе более 40 тактических батальонных группировок. В них насчитывается около 115 тысяч военных, сообщил ранее глава МИД Дмитрий Кулеба.
Напомним, президент Турции Регдеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.