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Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину

Автор: Анастасия Рокитна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что о новом вторжениий России в Украину говорили еще в начале года. По его словам, этого так и не случилось.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Он ответил, есть ли угроза нового вторжения России в Украину.

"О возможности ввода российских войск в Украину говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не произошло", - заявил Путин.

Войска РФ возле украинской границы

Россия разместила возле границы Украины, в оккупированном Крыму и на Донбассе более 40 тактических батальонных группировок. В них насчитывается около 115 тысяч военных, сообщил ранее глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Турции Регдеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

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