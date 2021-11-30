Путін відповів, чи готується нове вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив, що про нове вторгнення Росії в Україну говорили ще на початку року. За його словами, цього так і не сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

Він відповів, чи є загроза нового вторгнення Росії до України.

"Про можливість введення російських військ в Україну говорили ще на початку року, проте цього досі не сталося", - заявив він.

Війська РФ біля українського кордону

Росія розмістила біля кордону України, в окупованому Криму та на Донбасі понад 40 тактичних батальйонних угруповань. У них налічується близько 115 тисяч військових, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.