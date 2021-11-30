Путін відповів, чи готується нове вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив, що про нове вторгнення Росії в Україну говорили ще на початку року. За його словами, цього так і не сталося.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Він відповів, чи є загроза нового вторгнення Росії до України.
"Про можливість введення російських військ в Україну говорили ще на початку року, проте цього досі не сталося", - заявив він.
Росія розмістила біля кордону України, в окупованому Криму та на Донбасі понад 40 тактичних батальйонних угруповань. У них налічується близько 115 тисяч військових, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, президент Туреччини Регдеп Тайіп Ердоган запропонував стати посередником між Україною та Росією.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський вважає, що ймовірність повномасштабної війни з Російською Федерацією зберігається щодня. Але українська сторона готова до будь-якої ескалації.