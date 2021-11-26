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Зеленский об угрозе полномасштабной войны с РФ: мы готовы к любой эскалации

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 12:21
Зеленский об угрозе полномасштабной войны с РФ: мы готовы к любой эскалации Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.

"Мы в состоянии войны уже 8 лет. Я считаю, что такая вероятность может быть ежедневно... Сегодня идет запугивание из некоторых СМИ, что завтра будет война... Мы полностью контролируем границы и готовы к любой эскалации", - отметил он.

Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.

А секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина готова к войне, но будет ли она пока неизвестно.

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Владимир Зеленский Российская Федерация
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