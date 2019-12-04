Путин отверг условия Украины для транзита газа

Президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми условия Киева для транзита российского газа в Европу с 1 января 2020 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил после переговоров с президентом Республики Сербия Александром Вучичем в Москве.

При этом он заявил о желании продолжать транзит по территории Украины в следующем году.

Как напомнил Путин, Россия и Украина сейчас ведут газовые переговоры.

"Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", - сказал Путин.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Отметим, что газовый вопрос планируют обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.

Как сообщало РБК-Украина, Украина хотела бы заключить транзитный контракт на 10 лет с большим объемом прокачки. При этом, как заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, если контракт будет краткосрочным, то цена транзита вырастет в 20-30 раз.

Украина также готова закупать российский газ по европейским ценам без скидки. При этом пока речь идет о компенсации 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и недопоставленных объемах по контракту 2009 года.