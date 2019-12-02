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Украина готова закупать российский газ без скидки по европейским ценам, - Оржель

Новости » Экономика     02.12.2019 - 11:52
Украина готова закупать российский газ без скидки по европейским ценам, - Оржель
Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

По европейским ценам газ будет стоить достаточно дешево даже без скидок

Украина готова закупать российский газ по европейским ценам без скидки. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, в случае достижения договоренностей с Россией цена газа будет "неполитической".

"И это не будет скидкой, это будет четкая цена по европейским индикаторам", - сказал он.

При этом Оржель заявил, что на данном этапе речь идет получении российского газа в качестве компенсации по решению арбитражей.

Он добавил, что это должна быть цена "хаб минус", т.е. цена на хабе в Европе минус цена транспортировки.

По его словам, прямые поставки газа возможны, если "цена зафиксирована на европейском индикаторе, скидка от европейского индикатора или компенсация этих расходов от европейского индикатора". "От этого зависит, сколько и, соответственно, уменьшение зависит от продолжительности отношений", - заявил Оржель.

"Вы бы не согласились на такие условия? Если условия полностью в интересах Украины, то все из ветвей власти соглашаются на условия, когда мы фиксируем отсутствие политических цен, мы фиксируем отсутствие политических договоренностей, мы фиксируем экономический интерес Украины, который защищен или через обеспечение доходности транспортировки - отсутствие политической цены и соответственно компенсации арбитражей или у нас другой вариант - мы идем дальше в арбитраже ", - добавил Оржель.

Отметим, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" готов получить от "Газпрома" газ в зачет долга по решению Стокгольмского арбитража на 3 млрд долларов. Кроме того, "Нафтогаз" готов купить у "Газпрома" газ по контракту 2009 года в объеме 9 млрд кубометров.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заяил, что Российская Федерация на переговорах по газу стремится достичь пакетных договоренностей. Как отметил Оржель, пакетная договоренность предусматривает не только объемы транспортировки и транзитный договор, а также вопрос о поставках в Украину.

Оржель: в переговорах по газу идет стадия технических консультаций Россия стремится заключить пакетное соглашение по газу, - Оржель
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