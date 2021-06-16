UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин оценил перспективы отношений с США после встречи с Байденом

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин оценил перспективы отношений с США после встречи с лидером Америки Джо Байденом. В такой ситуации "не может быть семейного доверия".

Об этом Путин заявил на пресс-конференции.

Путин назвал Байдена очень конструктивным, взвешенным и опытным собеседником.

"Если бы вы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно", - сказал Путин.

Президент РФ оценил встречу с Джо Байденом.

"Никакого давления мы не испытывали. Разговор был прямой, открытый, без всяких дипломатических отклонений от заданных тем. Встреча была в целом результативной, предметной, конкретной", - сообщил он.

Путин процитировал русского писателя Льва Толстого, отвечая на вопрос, удалось ли в ходе переговоров с американским коллегой выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия.

"Лев Толстой как-то сказал: "в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими". Вот, мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - заявил он.

Напомним, Путин упрекнул США в военных учениях возле границ России.

Отметим, на встрече Путин и Байден затронули тему Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДжозеф Байден