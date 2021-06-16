Путин оценил перспективы отношений с США после встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин оценил перспективы отношений с США после встречи с лидером Америки Джо Байденом. В такой ситуации "не может быть семейного доверия".
Об этом Путин заявил на пресс-конференции.
Путин назвал Байдена очень конструктивным, взвешенным и опытным собеседником.
"Если бы вы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно", - сказал Путин.
Президент РФ оценил встречу с Джо Байденом.
"Никакого давления мы не испытывали. Разговор был прямой, открытый, без всяких дипломатических отклонений от заданных тем. Встреча была в целом результативной, предметной, конкретной", - сообщил он.
Путин процитировал русского писателя Льва Толстого, отвечая на вопрос, удалось ли в ходе переговоров с американским коллегой выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия.
"Лев Толстой как-то сказал: "в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими". Вот, мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - заявил он.
Напомним, Путин упрекнул США в военных учениях возле границ России.
Отметим, на встрече Путин и Байден затронули тему Украины.