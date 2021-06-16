Путін оцінив перспективи відносин з США після зустрічі з Байденом

Путін назвав Байдена дуже конструктивним, зваженим і досвідченим співрозмовником.

"Якби ви мене запитали про те, яким є співрозмовник і партнер президент Байден, я можу сказати, що він дуже конструктивна, зважена людина, як я і очікував. Дуже досвідчений, це відразу видно", - сказав Путін.

Президент РФ оцінив зустріч з Джо Байденом.

"Ніякого тиску ми не відчували. Розмова була пряма, відкрита, без всяких дипломатичних відхилень від заданих тем. Зустріч була в цілому результативною, предметною, конкретною", - повідомив він.

Путін процитував російського письменника Льва Толстого, відповідаючи на питання, чи вдалося в ході переговорів з американським колегою вийти на новий рівень взаєморозуміння і довіри.

"Лев Толстой якось сказав:" в житті немає щастя, є лише блискавиці його, цінуйте їх". Ось, мені здається, що в такій ситуації не може бути якоїсь сімейної довіри. Але зірниці її, мені здається, промайнули" , - заявив він.