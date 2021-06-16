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Путін оцінив перспективи відносин з США після зустрічі з Байденом

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін оцінив перспективи відносин з США після зустрічі з лідером Америки Джо Байденом. У такій ситуації "не може бути сімейної довіри".

Про це Путін заявив на прес-конференції.

Путін назвав Байдена дуже конструктивним, зваженим і досвідченим співрозмовником.

"Якби ви мене запитали про те, яким є співрозмовник і партнер президент Байден, я можу сказати, що він дуже конструктивна, зважена людина, як я і очікував. Дуже досвідчений, це відразу видно", - сказав Путін.

Президент РФ оцінив зустріч з Джо Байденом.

"Ніякого тиску ми не відчували. Розмова була пряма, відкрита, без всяких дипломатичних відхилень від заданих тем. Зустріч була в цілому результативною, предметною, конкретною", - повідомив він.

Путін процитував російського письменника Льва Толстого, відповідаючи на питання, чи вдалося в ході переговорів з американським колегою вийти на новий рівень взаєморозуміння і довіри.

"Лев Толстой якось сказав:" в житті немає щастя, є лише блискавиці його, цінуйте їх". Ось, мені здається, що в такій ситуації не може бути якоїсь сімейної довіри. Але зірниці її, мені здається, промайнули" , - заявив він.

Нагадаємо, Путін дорікнув США в військових навчаннях біля кордонів Росії.

Зазначимо, на зустрічі Путін і Байден торкнулися теми України.

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Володимир ПутінДжозеф Байден