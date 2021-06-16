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Путин упрекнул США в военных учениях возле границ России

Новина українською →
Женева, Среда 16 июня 2021 19:14
Путин упрекнул США в военных учениях возле границ России Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин упрекнул США в военных учениях возле границ России, которые проходят сейчас. Он говорит, что РФ не проводит учения возле Америки.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом США Джо Байденом.

Путин сожалеет, что США проводят учения возле российских границ.

"Мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам США. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас", - заявил он.

РБК-Украина писало, что в начале апреля Россия начала стягивать войска к украинским границам на 5 направлениях. В конце апреля российские войска отвели только от админграницы с Крымом.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полный отвод российских войск не состоялся, и уровень военной угрозы остается высоким.

Напомним, Владимир Путин объяснил, почему к украинским границам стянули российские войска.

Отметим, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта.

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