Президент России Владимир Путин упрекнул США в военных учениях возле границ России, которые проходят сейчас. Он говорит, что РФ не проводит учения возле Америки.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом США Джо Байденом.

Путин сожалеет, что США проводят учения возле российских границ.

"Мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам США. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас", - заявил он.

РБК-Украина писало, что в начале апреля Россия начала стягивать войска к украинским границам на 5 направлениях. В конце апреля российские войска отвели только от админграницы с Крымом.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полный отвод российских войск не состоялся, и уровень военной угрозы остается высоким.