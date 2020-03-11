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Путин оценил отношения США и России

Новости » Политика     11.03.2020 - 09:20
Путин оценил отношения США и России
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин не согласен с тезисом, что "у американской нации могут быть особые права на международной арене"

Уровень отношений между Россией и США сейчас можно оценить "между двойкой и тройкой, но ближе к тройке". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью росСМИ.

На вопрос о том, какие отношения у РФ и США по пятибальной шкале, он ответил: "ну, где-то на троечку". В качестве примеров положительных моментов в российско-американских отношениях Путин привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также рост в последние два года взаимного товарооборота.

При этом Путин не согласен с тезисом, что "у американской нации могут быть особые права на международной арене". Однако, Путин рассказал, что они с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом обращаются друг к другу по имени.

"Он меня Владимиром называет, я его - Дональдом", - сказал он.

Напомним, ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина призвали Госдепартамент США сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии.

Добавим, Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова.

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