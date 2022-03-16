Путин отрицает планы оккупировать Украину. Якобы нет такой цели

Президент России Владимир Путин заявил, что появление российских войск под Киевом и возле других крупных городов не связано с желанием оккупировать Украину. У него якобы нет такой цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

"Появление российских войск под Киевом или у других городов Украины связано не с намерениями оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается тактики боевых действий, то она полностью себя оправдала", - заявил Путин.