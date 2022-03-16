У Путина заявили, что якобы обсуждается демилитаризация Украины по двум вариантам

У президента России Владимира Путина подтвердили, что на переговорах с Украиной якобы обсуждается ее возможная демилитаризация. В частности, по австрийскому или шведскому варианту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Это вариант, который действительно сейчас рассматривается и который может рассматриваться как определенный компромисс", - ответил он на просьбу прокомментировать заявление участника переговоров Владимира Мединского о том, что обсуждаются варианты демилитаризации Украины по примеру Австрии и Швеции.

Отметим, демилитаризация - это сокращение армии страны, оружия или военной техники с согласованным минимумом. Является результатом мирного договора о прекращении войны или большого конфликта.

Например, постоянные вооруженные силы Австрии и Швеции составляют всего порядка 50 000 военнослужащих, но при этом сохраняется большой мобилизационный резерв, в том числе за счет сотен тысяч резервистов.