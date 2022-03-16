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Путін заперечує плани окупувати Україну. Нібито немає такої мети

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Москва, Середа 16 березня 2022 15:48
Путін заперечує плани окупувати Україну. Нібито немає такої мети Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поява російських військ під Києвом і біля інших великих міст не пов'язана з бажанням окупувати Україну. У нього нібито немає такої мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на нараді щодо соціально-економічного розвитку регіонів.

"Поява російських військ під Києвом чи біля інших міст України пов'язана не з намірами окупувати цю країну. У нас немає такої мети. Щодо тактики бойових дій, то вона повністю себе виправдала", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявили, що на переговорах з Україною нібито обговорюється її можлива демілітаризація за австрійським або шведським варіантом. Але в Офісі президента вже спростували цю інформацію.

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