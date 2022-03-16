Путін заперечує плани окупувати Україну. Нібито немає такої мети
Президент Росії Володимир Путін заявив, що поява російських військ під Києвом і біля інших великих міст не пов'язана з бажанням окупувати Україну. У нього нібито немає такої мети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на нараді щодо соціально-економічного розвитку регіонів.
"Поява російських військ під Києвом чи біля інших міст України пов'язана не з намірами окупувати цю країну. У нас немає такої мети. Щодо тактики бойових дій, то вона повністю себе виправдала", - заявив Путін.
Нагадаємо, раніше у Путіна заявили, що на переговорах з Україною нібито обговорюється її можлива демілітаризація за австрійським або шведським варіантом. Але в Офісі президента вже спростували цю інформацію.
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