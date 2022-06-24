Путин отрицает ответственность России за продовольственный кризис в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не несет ответственности за продовольственный кризис в мире и обвинил Запад в предотвращении экспорта российского зерна.

Об этом Путин сказал на виртуальном саммите Brics Plus, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Так, президент РФ обвинил западные страны, в частности США, в "дестабилизации мирового сельскохозяйственного производства" ограничениями на поставку удобрений из России и Беларуси, а также в "усложнении" экспорта зерна для Москвы.

По его словам, рост цен на основные продукты сельского хозяйства, такие как зерно, больше всего повлиял на развивающиеся страны.

Путин также отверг якобы "истерию" относительно зерна, которое остается в заблокированных украинских портах.